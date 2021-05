Moartea suspecta a ambasadorului Ucrainei in Thailanda. Isi petrecea vacanta pe o insula exotica

Diplomat de cariera, Andrii Beshta, 45 de ani, a fost numit ambasador al Ucrainei in Thailanda in 2016.Politia thailandeza a anuntat ca el a fost gasit mort in jurul orei 05:30 dimineata (22:30 GMT), in camera unui complex hotelier din Koh Lipe, o insula balneara care se bucura de mare popularitate pentru apele sale cristaline."Ancheta preliminara nu a dezvaluit niciun semn de atac, niciun semn de raid sau de violenta", informeaza o declaratie atribuita purtatorului de cuvant al politiei thailandeze, Kissana Phathanacharoen.Membrii echipei medicale care a sosit prima la fata locului erau imbracati in combinezoane speciale pentru a examina trupul neinsufletit, in timp ce autoritatile l-au interogat pe fiul ambasadorului, Ostap, cazat in aceeasi camera.Acesta a declarat ca tatal sau s-a culcat in jurul orelor 23:00, dar ca s-a trezit la orele 04:30 dimineata vomitand, inainte de a-si pierde cunostinta, a spus Kissana Phathanacharoen, care a adaugat ca si alti martori au fost de asemenea interogati.Trupul lui Andrii Beshta a fost initial trimis la un spital local pentru autopsie, dupa care a fost transportat la un spital al politiei la Bangkok, capitala Thailandei, pentru o ancheta aprofundata asupra cauzelor decesului.