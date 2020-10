Thailanda a intampinat primii turisti din ultimele sapte luni, un grup de 39 de chinezi sositi din Shanghai

Un grup de 39 de turisti chinezi a aterizat marti seara pe Aeroportul Suvarnabhumi din Bangkok, zburand de la Shanghai. Vizitatorilor li s-au facut controale de sanatate si li s-a dezinfectat bagajul, inainte de a-si lua imbracamintea de protectie si de a fi tinuti timp de doua saptamani in carantina."Este un semn binevenit ca strainii sunt increzatori in masurile noastre de siguranta. Am instruit oficialii sa aiba grija de turisti, deoarece daca turistii sunt in siguranta, si thailandezii sunt in siguranta", a declarat ministrul Sanatatii, Anutin Charnvirakul.Un al doilea grup de 147 de turisti chinezi din Guangzhou urmeaza sa soseasca in Thailanda saptamana viitoare, urmat de un zbor din Scandinavia in luna noiembrie.Pandemia a "ingenunchiat" economia tarii din Asia de Sud-Est, opt milioane de persoane fiind asteptate sa-si piarda locurile de munca pana la sfarsitul anului. Multe dintre aceste pierderi vor fi in sectorul turismului, intr-o tara care a inregistrat 40 de milioane de sosiri internationale in 2019.Agentiile de turism ofera un sistem special de vize turistice, pentru 1.200 de locuri, si le permite turistilor sa ramana in Thailanda timp de pana la noua luni.