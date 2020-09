VIDEO Cea mai mare manifestatie din ultimii ani impotriva guvernului din Thailanda. Protestatarii au cerut democratie si eradicarea coruptiei

Dupa aceasta manifestatie, cea mai importanta dupa multi ani, un nou miting este prevazut duminica dimineata in fata sediului guvernului. Organizatorii spera ca participarea sa se ridice la 10.000 de persoane.Sub o mare de umbrele multicolore pentru a se proteja de ploaia care a continuat sa cada, peste 18.000 de persoane potrivit politiei, "zeci de mii" potrivit organizatorilor, au ascultat sambata pana tarziu in noapte discursurile figurilor emblematice ale miscarii.Corespondenti ai agentiei France Presse au evaluat multimea la circa 30.000 de persoane, cea mai mare manifestatie de la lovitura de stat din 2014 care l-a adus la putere pe premierul Prayut Chan-O-Cha, un fost militar organizator al puciului.Unii participanti au lansat un apel la democratizarea institutiilor, eradicarea coruptiei si reducerea decalajului dintre bogati si saraci in Thailanda, una din tarile cele mai marcate de inegalitati la nivel mondial.Manifestatia a inceput la orele dupa-amiezii in campusul Universitatii Thammasat, scena in 1976 a unui masacru, cand zeci de studenti cerand democratie au fost ucisi de fortele de ordine sprijinite de militii ultra-regaliste.Protestatarii, care defileaza aproape zilnic din vara, regrupeaza tineri, studenti si oraseni, dar li s-au alaturat si alti militanti, apartinand miscarii "camasilor rosii", apropiata fostului premier in exil Thaksin Shinawatra in exil.In centrul revendicarilor, incetarea "hartuirii" opozantilor politici, dizolvarea parlamentului cu demisia premierului Prayut Chan-O-Cha si revizuirea Constitutiei din 2017, redactata in perioada juntei militare si considerata prea favorabila armatei.Suveranul thailandez, dincolo de statului de monarh constitutional, dispune de o influenta considerabila pe care o exercita cel mai frecvent din umbra. Actualul monarh, Maha Vajiralongkorn, urcat pe tron in 2016 la moartea tatalui sau, veneratul rege Bhumibol, este o personalitate controversata.