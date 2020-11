Zvonuri despre o posibila lovitura de stat in Thailanda. Mii de persoane au iesit in strada la Bangkok in favoarea democratei

Aproximativ 5.000 de manifestanti s-au adunat sub un pod rutier, in nordul capitalei, purtand Mosi Craciuni si rate mari si galbene, gonflabile - devenite un simbol ale contestarii. Protestatarii cer demisia premierului, generalul Prayut Chan-O-Cha, o rescriere a Constitutiei, considerata prea favorabila armatei si o reforma a regalitatii.Generalul Prayut, care a ajuns la putere in urma unei lovituri de stat, in 2014, a exclus saptamana aceasta posibilitatea de a fi dat afara de la putere sau eventualitatea unei impuneri a legii martiale.Intre manifestanti, Natalie, in varsta de 32 de ani, care lucreaza in domeniul serviciilor la Bangkok, considera ca ultima lovitura de stat care l-a adus la putere pe generalul Prayut a fost dezastruoasa pentru Thailanda si se teme de repetarea unui scenariu asemanator."Este o perioada de criza, in prezent, la Bangkok si in Thailanda. Eu vreau noi alegeri, un nou premier si un nou Guvern care sa asculte cu adevarat poporul", declara ea pentru AFP. Manifestanti purtau deasupra capetelor rate mari gonflabile, de piscina, care-i simbolizeaza pe militarii care, in opinia lor, trec deasupra poporului pentru a domina viata politica in Thailanda.Alt grup arbora portrete ale unor generali care au dat in trecut lovituri de state. Aceste portrete erau arse ulterior. Comandantul armatei, Narongphan Jittkaewtae, a respins zvonurile cu privire la o lovitura de stat si apreciaza ca sansele unui puci sunt "mai mici de zero".Politologul Titipol Phakdeewanich de la Universitatea Ubon Ratchathani considera putin verosimila eventualitatea unui puci. "Eu nu cred ca el (generaul Prayut) va fi indepartat de la putere, pentru ca se bucura in continuare de o sustinere puternica a conservatorilor si intreprinderilor mari", declara el pentru AFP.Dupa ce Thailanda a devenit o democratie, in 1932, aproximativ zece lovituri de stat au avut loc in tara. Zvonuri cu privire la posibilitatea unei noi lovituri de stat circulia de la inceputul contestarii, in iulie. Cateva mii de manifestanti i-au cerut miercuri regelui sa renunte la controlul asupra averii regale, evaluata la cateva zeci de miliarde de dolari.Un tribunal constitutional urmeaza sa stabileasca saptamana viitoare daca generalul Prayut incalca legea prin faptul ca locuieste intr-o locuinta care apartine armatei. In cazul in care pierde procesul, seful Guvernului este obligat sa demisioneze.