Campanie electorala tensionata pentru AUR in Republica Moldova. Cum a fost intampinat autocarul cu simpatizanti la intrarea in Transnistria VIDEO

"Militarii regimului separatist ocupatie, creat si intretinut de Federatia Rusa, au pus in fata autocarului AUR o banda cu tepi de metal pentru a ne taia rotile in cazul in care avansam spre Rabnita, pentru a discuta cu oamenii si a face campanieelectorala. Nu ni se permite trecerea nici cu acte, nici fara. Este o incalacare a legislatiei electorale, cerem CEC, observatorilor internationali, dar cerem si Guvernului, Parlamentului si Presedintiei sa ia atitudine si saasigure respectarea legii si drepturilor electorale", a scris Dorin Chirtoaca, fost primar al Chisinaului si candidat AUR, pe pagina lui de facebook.