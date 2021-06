Europarlamentarul Eugen Tomac i-a oferit functia de consilier fostului director al liceului romanesc din Tiraspol, demis dupa 29 de ani in functie

Despre aceasta a anuntat chiar Tomac prin intermediul unei postari pe pagina sa de Facebook "Aceasta lovitura impotriva unui om demn nu va ramane fara consecinte! (...) Ati indraznit sa umiliti un om demn, care s-a jertfit timp de aproape trei decenii pentru a pastra vie constiinta romaneasca la Tiraspol prin extraordinara sa activitate la Liceul "Lucian Blaga", lucru care ma revolta si ma nemultumeste profund. Repet, aceasta lovitura impotriva unui profesionist, a unui om de inalta tinuta morala nu va ramane fara consecinte", scrie europarlamentarul pe Facebook.Europarlamentarul sustine ca decizia Ministerului Educatiei de la Chisinau denota dispret pentru educatia in limba romana. Mai mult de atat, acesta spune ca va solicita institutiilor UE sa intervina pentru a-i apara pe cetatenii Republicii Moldova care locuiesc in stanga Nistrului."Decizia Ministerului Educatiei de la Chisinau denota dispret pentru educatia in limba romana, un gest care demonstreaza cat se poate de limpede ca pentru autoritatile autoproclamate de la Tiraspol si sustinatorii lor scoala romaneasca din regiunea transnistreana reprezinta adevarata amenintare generatoare de insomnii, nu prezenta trupelor rusesti. Domnul Iovcev nu este singur! De saptamana viitoare va fi consilierul meu la Parlamentul European. Voi fi alaturi de el si voi solicita tuturor institutiilor Uniunii Europene sa intervina pentru a-i apara pe cetatenii R. Moldova care locuiesc in zona de conflict controlata ilegal de Federatia Rusa. Incercarea de a-i reduce la tacere pe cei care dau dovada de curaj si opun rezistenta arata doar frica si instabilitatea autoritatilor autoproclamate de la Tiraspol", precizeaza Eugen Tomac.Precizam ca, directorul liceului "Lucian Blaga" de la Tiraspol, Ion Iovcev a fost demis din functie. Ion Iovcev, care s-a aflat la conducerea liceului "Lucian Blaga" pe parcursul a 29 de ani din cei 30 de existenta a institutiei, se declara indignat de situatie."Mi-am dedicat in intregime acestei scoli, sufletul si inima. N-am crezut ca doar printr-un singur sunet de telefon se poate doar sa-ti spuna ca azi este ultima zi de munca", a mai adaugat Iovcev. I-am contactat pe responsabilii de la Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii, pentru o reactie. Purtatoarea de cuvant a MECC, Cristina Gonta ne-a declarat ca Ion Iovcev a fost demis deoarece a atins varsta de 70 de ani, relateaza Tv8