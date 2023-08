Igor Dodon: Diferendul transnistrean ramane inghetat, nu exista o conjunctura favorabila gasirii unei solutii

Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat ca problema legata de reglementarea transnistreana nu se va afla pe agenda guvernului de la Chisinau in urmatoarea perioada (un an - un an si jumatate), intrucat, in opinia sa, nu exista o conjunctura favorabila in acest sens la ora actuala, informeaza vineri portalul IPN.

Pentru solutionarea acestei probleme este nevoie de un consens atat pe plan intern, cat si la nivel international, a apreciat Igor Dodon joi seara, invitat la emisiunea "Puterea a patra" la postul de televiziune N4.

"Nu poate sa fie un plan al Rusiei pentru (Republica) Moldova pentru ca el o sa fie blocat de Europa si America. Nu poate sa fie un plan al Americii pentru Transnistria pentru ca o sa fie blocat de Rusia. Trebuie sa fie un consens", a declarat Dodon, citat de IPN.

In prezent, a spus Dodon, trebuie sa fie abordate problemele sociale cu care se confrunta locuitorii din regiunea transnistreana, inclusiv cele legate de scoli, numere de inmatriculare, telefonie, terenuri agricole etc.