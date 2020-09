Propaganda antioccidentala din Transnistria: Moldova este un stat agresor, care planifica sa se uneasca cu Romania

Criza informationala a pus in pericol incercarile de solutionare a conflictului transnistrean. Mass-media din regiunea transnistrean s-a concentrat de mult timp pe crearea unei imagini a Republicii Moldova ca fiind "o tara vecina" agresiva, care impiedica dezvoltarea Transnistriei.Principalele naratiuni propagandistice se refera la Moldova ca la un agresor, care planifica sa se uneasca cu Romania si sa se alature la NATO , sa renunte la valorile crestine si ale familiei ortodoxe si sa extermineze vorbitorii de limba rusa.Potrivit DefenseRomania.ro , rin dezinformarea sistematica Chisinaul este acuzat de impunerea unei blocade economica si umanitara, si de izolarea teritoriului transnistrean. Toate acestea au contribuit la crearea unui mod de gandire deosebit in Transnistria si alte regiuni din R. Moldova, asemenea naratiuni sunt adesea folosite de catre autoritatile neconstitutionale pentru a avea de castigat in timpul negocierilor sau pentru a explica actiunile ilegale.Acum, aceasta tactica a fost promovata pentru a acuza Moldova ca ar fi pus obstacole pentru ajutorul umanitar ce urma sa ajunga in regiunea transnistreana.Una dintre cele mai raspandite stiri false este legate de Covid-19 este ca R. Moldova ar fi blocat livrarile de asistenta medicala spre regiunea transnistreana. De fapt, autoritatile din R. Moldova a adoptat o procedura simplificata de inregistrare pentru agentii economici din regiunea transnistreana pentru a usura procesul de import al alimentelor, produse fitosanitare si ingrasaminte.Agentii economici au fost scutiti de plata taxelor de import si de taxele pentru poluare mediului si a fost introdusa o procedura simplificata pentru importul produselor medicale in regiunea transnistreana, precizeaza Deschide.md.