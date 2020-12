Rusia reactioneaza dur in problema Transnistriei: "NATO sa aiba grija de membrii sai, in primul rand de Statele Unite si de prezenta ilegala a acestora in Siria"

"Sederea contingentului militar rus, care face parte din fortele comune de mentinere a pacii desfasurate acolo si asigura protectia depozitelor din satul Cobasna, se realizeaza legal. Timp de 28 de ani de prezenta a operatiunii de mentinere a pacii de pe Nistru, aceasta si-a dovedit eficacitatea, asigurand in mod fiabil pacea si stabilitatea in regiune", a spus reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata de Unimedia "As dori sa-l sfatuiesc pe secretarul general NATO sa aiba grija de membrii sai, in primul rand de Statele Unite si de prezenta ilegala a acestora, de exemplu, in Siria ", a adaugat ea.La inceputul lunii decembrie, reprezentantii NATO au declarat ca sustin integritatea teritoriala si independenta Republicii Moldova.Recent, seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a calificat drept "iresponsabil" apelul Maiei Sandu, castigatoarea pro-europeana a alegerilor prezidentiale din noiembrie in Republica Moldova, de retragere a fortei ruse de pe teritoriul moldav.Fost premier pro-european al Republicii Moldova, Maia Sandu , care a castigat alegerile prezdentiale in noiembrie, a cerut intr-o conferinta de presa retragerea fortelor ruse din Transnistria."Obiectivul nostru este de a obtine retragerea fortelor ruse de pe teritoriul Moldovei", a subliniat ea.