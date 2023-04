Separatistii din Tiraspol ataca din nou - inca o lovitura pentru singurul liceu romanesc

Autoritatile separatiste din Transnistria au majorat chiria pentru spatiul in care functioneaza Liceul "Lucian Blaga" din Tiraspol, o noua lovitura dintr-o serie de presiuni asupra scolilor romanesti.

Suma a fost marita cu aproape 5.000 de lei, astfel incat liceul va trebui sa achite de acum 33.000 de lei in fiecare luna, scrie Timpul.

Anuntul a fost facut in cadrul unei intrevederi dintre directorul liceului, Ion Iovcev, si ministrul moldovean al Educatiei, Maia Sandu. Cei doi s-au intalnit pentru a discuta despre incidentul de saptamana trecuta, cand militia din Transnistria a confiscat banii si alte bunuri ale liceului, printre care si stampila. Astfel, Ministerul Educatiei nu a mai putut transfera bani pentru mesele copiilor.

"Cei de la minister si de la Biroul de Reintegrare au facut o declaratie si s-au adresat catre autoritatile de la Tiraspol ca sa ne intoarca toate bunurile, inclusiv si stampila. Cer si salariile profesorilor sa fie intoarse, masina care a fost pe nedrept luata si sa fim in securitate, atat administratia liceului, cat si profesorii", a declarat directorul liceului.

Autoritatile separatiste au luat in vizor, in ultima perioada, scolile cu predare in limba romana din Transnistria, mai ales Liceul "Lucian Blaga". Mai intai au blocat conturile institutiei, apoi l-au retinut pe director, acuzandu-le de contrabanda cu valuta.

Atat Guvernul de la Chisinau, cat si institutiile romanesti si europene au criticat actiunile separatistilor. Saptamana trecuta, Parlamentul European a condamnat presiunile oficialilor de la Tiraspol asupra scolilor romanesti din regiune.