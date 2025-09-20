Trump publică imagini șocante cu un atac naval împotriva traficanților de droguri: „Narcoteroriștii voiau să otrăvească America”

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 08:33
177 citiri
Trump publică imagini șocante cu un atac naval împotriva traficanților de droguri: „Narcoteroriștii voiau să otrăvească America”
FOTO Truth social

Președintele american Donald Trump a postat pe rețeaua sa Truth Social un nou videoclip în care susține că armata SUA a lovit o navă implicată în traficul de droguri.

Potrivit liderului de la Casa Albă, trei „narcoteroriști” au fost uciși, iar ambarcațiunea, aflată în apele internaționale, transporta stupefiante destinate pieței americane. „Serviciile de informații au confirmat că drogurile urmau să ajungă în Statele Unite cu scopul de a otrăvi populația americană”, a scris Trump.

O serie de atacuri controversate în Caraibe și Pacific

Incidentul face parte dintr-o campanie militară mai amplă desfășurată de Washington în Caraibe și Pacific, unde au fost trimise opt nave de război pentru combaterea cartelurilor. Trump a menționat că acesta este cel puțin al patrulea atac naval ordonat în ultimele săptămâni. Pe 2 septembrie, un raid în Caraibe ar fi ucis 11 persoane, iar alte două operațiuni ulterioare au vizat traficanți venezueleni.

Statele Unite acuză regimul de la Caracas, condus de Nicolás Maduro, că protejează o rețea de trafic internațional de droguri, supranumită „Cartelul Soarelui”. Washingtonul a dublat recompensa pentru capturarea președintelui venezuelean, ajungând la 50 de milioane de dolari. Maduro respinge acuzațiile și vorbește despre „un plan imperialist” prin care SUA încearcă să impună un guvern marionetă.

Legalitatea acestor atacuri este intens disputată. Mai mulți experți avertizează că acțiunile Statelor Unite echivalează cu „un permis de a ucide” și riscă să deschidă un precedent periculos pe plan internațional.

