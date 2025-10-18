Putin trebuie adus cu bățul la masa negocierilor, iar Donald Trump este singurul care o poate face, spune președintele Finlandei. De ce n-a mers „cu zăhărelul” la liderul rus

Autor: Luca Dinulescu
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 16:53
Trump a făcut ce a făcut și i-a mai dat până la urmă o șansă lui Putin. La Budapesta. FOTO: Hepta

Donald Trump este „singurul care îl poate forța” pe liderul rus Vladimir Putin la masa negocierilor privind războiul din Ucraina, a declarat președintele Finlandei, liderul țării nordice declarându-se optimist în abilitățile acestuia de a face acest lucru.

De asemenea, Alexander Stubb a mai spus, scrie BBC, că Finlanda nu va recunoaște niciodată Crimeea ocupată ca parte a Rusiei și că dorește să se asigure că Ucraina devine membră a UE și a NATO, odată ce războiul se va termina.

Totodată, președintele Finlandei a spus și că Trump l-a întrebat odată - în timpul unui joc de golf - dacă poate avea încredere în Putin, iar răspunsul lui Stubb a fost că nu.

„Nu avem neapărat nevoie de morcov pentru a convinge Rusia să vină la masa negocierilor, ci mai degrabă bățul o va aduce. Așadar, Rusia trebuie forțată să vină la masa negocierilor de pace și aceasta este înțelegerea pe care președintele Trump încearcă să o facă”, a explicat Stubb.

Cu referire la „morcovul” amintit, președintele Finlandei a mai spus de asemenea că „morcovul pe care i l-a arătat Trump președintelui Putin era mai degrabă în Alaska, dar, acum, dacă vă uitați la limbajul pe care l-a folosit în ultima vreme, a existat mai mult băț”, prin acest lucru referindu-se la rachetele Tomahawk promise Ucrainei.

Stubb s-a declarat de asemenea optimist în ceea ce privește capacitatea lui Trump de a-l aduce pe Putin la masa negocierilor, spunând că el crede că negocierile de pace au avansat probabil mai mult în ultimele opt luni, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, decât în ​​precedenții trei ani.

Comentariile președintelui Finlandei vin în contextul în care Donald Trump pare să fi agreat o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a ales Ungaria pentru următorul său summit cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, deoarece premierul Viktor Orban este un lider bun, a declarat Trump în timpul unei conferințe de presă înainte de întâlnirea cu ușile închise cu Volodimir Zelenski.

#international, #Donald Trump, #Vladimir Putin, #Ucraina , #Razboi Ucraina
