Trump transformă tribunalele în capcane. Planul de 3.000 de deportări pe zi zguduie sistemul juridic american

Administrația Trump a schimbat radical regulile în tribunalele pentru imigrație, transformându-le în instrumente pentru deportări accelerate. Avocați și foști judecători acuză că independența instanțelor a fost distrusă, sute de magistrați au fost concediați, iar imigranții sunt arestați chiar la ieșirea din sala de judecată.

„Au mințit instanța” – cum au dispărut ani de procese peste noapte

Cazul unui solicitant de azil cubanez ilustrează noua realitate: avocatul guvernului a renunțat la deportare în fața judecătorului, doar pentru ca ICE să-l aresteze imediat după ședință, pe baza unor directive secrete ale Departamentului pentru Securitate Internă. „Practic, au mințit instanța”, a acuzat avocatul Javier Taveras, după ce clientul său a fost transferat în detenție la mii de kilometri distanță și inclus într-o procedură de „îndepărtare accelerată”.

Schimbările au creat haos în tribunale, unde dosare lucrate ani de zile au dispărut brusc, iar imigranți stabili de decenii în SUA s-au trezit în fața expulzării. Experți din domeniu spun că scopul final nu este doar atingerea cotei de 3.000 de deportări pe zi, ci rescrierea întregului sistem de justiție pentru imigrație, eliminarea cauțiunilor, reducerea accesului la avocați și transformarea instanțelor în spații de intimidare.

Criticii, printre care și foști judecători de imigrație, avertizează că asistăm la „un atac frontal asupra statului de drept”. În replică, administrația Trump afirmă că măsurile sunt necesare pentru a reduce restanțele uriașe și pentru a „asigura aplicarea legii fără zone de refugiu”.

