Crima in lumea pokerului: Trupul carbonizat al jucatoarei profesioniste "Susie Q" a fost gasit intr-un parc

Politia considera ca este vorba despre un asasinat si nu exclude posibilitatea sa aiba legatura cu cariera victimei de jucatoare de poker. Potrivit unui post TV local, si FBI -ul s-a implicat in investigarea acestui omor,relateaza Digi24, care citeaza insider.com.Ca jucatoare profesionista de poker, Susie castigase 224.671 de dolari. Cea mai mare suma castigata de ea la o singura competitie a fost de 73.805 dolari, in 2012, la Las Vegas."Susie Q" avea 33 de ani si ultima data a fost vazuta de mama ei la 12 iulie, cu o zi inainte de a-i fi descoperit cadavrul. Politia crede ca a fost omorata candva in cursul acelei nopti.Rezultatele necropsiei, precum si ale probelor toxicologice inca nu sunt gata.Potrivit site-ului casino.org, Susie s-a nascut la Beijing, dar a copilarit in orasul Waterford Township. De o luna, se mutase inpoi aici, dupa ce locuise timp de 10 ani la Los Angeles. Venise acasa ca sa faca fata unor "provocari in viata personala", dupa cum spun prietenii ei. Acestia ii evoca firea calma si spiritul liber. Facuse o facultate de psihologie si intrase de 10 ani in lumea jucatorilor profesionisti de poker.