Fortele de elita ale trupelor speciale apartinand SUA (II) (Galerie foto)

Desi US Navy SEAL a efectuat raidul de la Abbottabad, in care a fost ucis liderul al-Qaeda, Osama bin Laden, trebuie remarcat faptul ca mai exista si alte trupe de elita ce efectueaza operatiuni speciale, precum Green Berets sau Marine Snipers.

Avand la dispozitie 100.000 de soldati si un personal de sprijin destul de mare, aflat pe teren in orice tara, conducerea trupelor speciale constituie o problema costisitoare.

Echipa SEAL 6 - Rainbow

Echipa SEAL 6 este subordonata direct Comandamentului de Operatiuni Speciale. Sub denumirea Grupul naval de operatiuni speciale (DEVGRU) are trei misiuni principale:

-combaterea terorismului, incepand cu 2001 echipa s-a axat pe operatiuni in Afganistan

-protectie, uneori asigura securitatea pentru VIP

-recunoastere speciala, militarii sunt instruiti ca lunetisti si sunt experti in supraveghere, recunoastere si culegere de informatii

Echipe de securitate antiterorista - FAST

Ele efectueaza un set de misiuni speciale. Misiunea lor comuna este de a consolida misiunile diplomatice si ambasadele americane.

Fortele de recunoastere marina

Acestea sunt cunoscute sub numele de Forta Recon si sunt direct sub patronajul Comandamentului Fortei Maritime Expeditionare sau a Grupului Naval de Atac. Ele efectueaza operatiuni speciale "extrem de sensibile".

Comandamentul Operatiunilor Speciale ale Marinei - MARSOC

Desi trupele MARSOC tind sa fie formate din fortele Recon sau de infanterie, aceste echipe sunt sub comanda SOCOM.

Divizia de Activitati Speciale (SAD) - Central Intelligence Agency

Divizia din cadrul CIA este formata din numai cateva sute de oameni. Din diferite motive, misiunea lor principala este pentru operatiuni complet speciale. Daca SEAL Team Six este pentru "operatiuni negre", SAD se afla in umbra acestor operatiuni.

Lunetistii Marinei

Lunetistii sunt experti in materie de identificare a obiectivelor de mare importanta, de recunoastere vizuala si in patrunderea si iesirea fara a fi detectat din teritoriul inamic ocupat.

Beretele verzi ale armatei - Fortele Speciale

Green Berets sunt printre grupurile de elita din intreaga lume si ofera o legatura cu alte unitati speciale, precum grupul Delta sau SAD al CIA.

