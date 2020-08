Criza din Tunisia a dublat numarul de migranti clandestini catre Italia

Peste 21.000 de migranti au debarcat in Italia in perioada august 2019 - iulie 2020, desi pandemia de coronavirus si inchiderea frontierelor europene in primavara au descurajat atunci in oarecare masura plecarile migrantilor spre Europa.Spre deosebire de anii precedenti, cand majoritatea migrantilor debarcau in Italia dupa ce erau salvati de nave ale ONG-urilor, acum cele mai multe sosiri sunt cu ambarcatiuni autonome de mici dimensiuni si greu de gestionat, a remarcat Lamorgese, numai aproximativ 5.000 de migranti sosind in Italia in ultimele 12 luni dupa ce au fost salvati de navele ONG-urilor.De asemenea, circa 80% dintre migrantii care au debarcat in Italia au plecat de pe coastele Tunisiei si Libiei, cei care au pornit din Tunisia fiind in general tunisieni care doresc sa-si paraseasca tara din cauza crizei economice, in timp ce de pe coastele libiene ajung in continuare mai ales migrantii veniti din alte tari africane."Cifrele nu sunt foarte mari, desigur ca sunt peste cele din ultimul an, dar trebuie sa le asezam in context: Tunisia este intr-o profunda criza economica, sociala si politica. Am vazut familii intregi plecand pentru a ajunge pe teritoriul italian", explica Luciana Lamorgese.Odata cu inlaturarea de la putere a dictatorului libian Muammar Gaddafi, in anul 2011, Italia a devenit principala poarta europeana de acces pentru sutele de mii de migranti africani ce au traversat Libia si apoi Mediterana, in mare masura cu sprijinul traficantilor.In perioada in care vicepremier in guvernul de la Roma a fost liderul extremei drepte italiene Matteo Salvini (iunie 2018 - septembrie 2019) sosirile migrantilor in Italia au scazut in urma unor actiuni impotriva retelelor de traficanti si sprijinului acordat garzii de coasta libiene pentru interceptarea ambarcatiunilor, masuri contestate de ONG-urile umanitare si de organizatii internationale. Salvini este in prezent judecat in Italia pentru ''sechestrare'' de migranti pentru ca a refuzat debarcarea migrantilor de pe doua nave ale unor ONG-uri.