Operatiune antiterorista in Tunisia: Un suspect ucis, 16 extremisti arestati

Un suspect de terorism a murit, vineri, in confruntari cu serviciile de securitate, iar 16 au fost arestati, in nordul Tunisiei, in cursul unei operatiuni antiteroriste, anunta Ministerul tunisian de Interne.

Tunisia a intensificat masurile de combatere a terorismului dupa atacul comis la sfarsitul lunii iunie pe o plaja din apropierea statiunii Sousse, soldat cu 38 de morti.

Mai multe raiduri antiteroriste au fost organizate vineri in regiunea Bizerte, in nordul Tunisiei.

Un presupus terorist a murit in confruntari cu serviciile de securitate, iar alti 16 suspecti au fost arestati, a comunicat Ministerul de Interne, potrivit site-ului Afrik.com.

Operatiunea a avut loc in oraselul Sejnane. Autoritatile tunisiene suspecteaza ca cei 17 pregateau atacuri teroriste.

