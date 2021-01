Peste 600 de persoane au fost arestate in Tunisia, iar armata a fost trimisa in mai multe orase. Tara a ajuns in buza falimentului

Purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne tunisian, Khaled Hayouni, a precizat ca au fost operate 632 de arestari.Grupuri de tineri cu varste cuprinse intre 15 ani si 25 de ani au ''incendiat pneuri si pubele pentru a impiedica deplasarile fortelor de securitate'', in pofida unor restrictii de circulatie impuse pentru a limita raspandirea COVID-19 in tara afectata de o grava criza economica si politica.Autoritatile de la Tunis au decis sa desfasoare armata in orasele Sousse (est), Bizert (nord), Kasserine si Siliana (centru-vest), dupa ce in ultimele trei zile protestele s-au intins in tara. Mohamed Zekri, reprezentant al Ministerului Apararii tunisian, a precizat ca scopul trimiterii militarilor in orasele respective este de a proteja anumite cladiri guvernamentale.Demonstrantii au sfidat si o interdictie de circulatie, impusa pentru a incetini raspandirea noului coronavirus, si au iesit pe strazi in fiecare noapte incepand de vineri pentru a denunta dificultatile economice.In capitala Tunis, politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care o atacasera cu pietre si blocasera soselele.Proteste violente s-au inregistrat si in orasele Mahdia, Kairouan, Kelibia, Nabeul, Manouba si Monastir.La 10 ani de la revolutia care a dus la indepartarea dictatorului Zine El Abidine Ben Ali, Tunisia cunoaste o grava criza economica, tara ajungand practic in pragul falimentului.