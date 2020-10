Tunisia: Cel putin 21 de morti in naufragiul unui vas cu migranti

Sapte supravietuitori au fost salvati duminica, cei mai multi din Cote d'Ivoire.In ultimele trei zile, 17 corpuri au fost pescuite si nu mai exista nicio speranta sa fie gasiti in viata cei patru sau cinci pasageri dati in continuare disparuti, a afirmat un purtator de cuvant al tribunalului din Sfax, Mourad Turki.Vasul transporta 28 sau 29 de persoane, printre care doi tunisieni si persoane originare din Africa Subsahariana, a adaugat purtatorul de cuvant.Pe langa doi barbati tunisieni ale caror corpuri au fost gasite, mai fac parte dintre victime sapte femei cu varsta intre 20 si 30 de ani si trei copii, unul sugar."Majoritatea pasagerilor se cunosteau intre ei, unii lucrau in Tunisia de mai multe luni", a precizat Mourad Turki.Ei au plecat pe mare in contextul in care pandemia si urmarile ei pe plan social au fragilizat situatia migrantilor din Tunisia.Cu pretul vietii, mii de persoane incearca frecvent sa traverseze Mediterana pe ambarcatiuni ilegale cu speranta de a ajunge in Europa mai ales pentru un loc de munca.Plecarile din Tunisia spre Italia s-au inmultit semnificativ in ultimele luni, sub efectul conjugat al pandemiei, care a dus la cresterea somajului, si al crizei politice interne.