Cele mai mari rafinării din Turcia încep să reducă dependența de țițeiul rusesc și să achiziționeze tot mai mult petrol din alte surse, ca urmare a noilor sancțiuni impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană și Marea Britanie împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Turcia, alături de China și India, este printre principalii cumpărători de petrol rusesc. Însă ultimele măsuri ale Occidentului, menite să limiteze veniturile Moscovei folosite pentru finanțarea războiului din Ucraina, încep să-și facă simțite efectele și la Ankara.

SOCAR și Tupras își schimbă strategia de aprovizionare

Rafinăria STAR, deținută de compania azeră SOCAR, a cumpărat recent patru transporturi de țiței din Irak, Kazahstan și alte surse non-ruse, programate pentru livrare în decembrie. Potrivit Reuters, aceste livrări însumează între 77.000 și 129.000 de barili pe zi, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a importurilor de petrol rusesc.

Până în septembrie și octombrie, aproape întreaga producție a rafinăriei STAR, aproximativ 210.000 de barili pe zi, provenea din Rusia, conform datelor firmei de analiză Kpler. Unul dintre noile transporturi este un lot de petrol kazah KEBCO, de calitate similară cu petrolul rusesc Urals, dar cu origine diferită.

La rândul său, gigantul Tupras, care operează două mari rafinării în Turcia, înlocuiește treptat țițeiul rusesc cu varietăți similare provenite din Irak și alte state, au precizat două surse din industrie.

Pentru a evita încălcarea noilor sancțiuni europene și a-și menține exporturile de carburanți către UE, Tupras ar urma să renunțe complet la petrolul rusesc într-una dintre rafinăriile sale, continuând să-l proceseze doar în cealaltă.

În paralel, compania turcă a început să-și diversifice sursele de aprovizionare, cumpărând în 2025 primul transport de țiței din Brazilia și urmând să primească în noiembrie și primul lot de petrol angolez.

