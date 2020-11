27 de persoane au fost condamnate la inchisoare pe viata in procesul privind lovitura de stat esuata din Turcia

Aceste persoane au fost gasite vinovate de "tentativa de rasturnare a ordinii consititutionale", de "tentativa de asasinare a presedintelui" si de "omucideri voluntare", potrivit unui jurnalist AFP.Intre persoanele condamnate se afla piloti care au bombardat mai multe locuri emblematice la Ankara - precum Parlamentul, si ofiteri care au condus lovitura in forta la baza militara Akinci.Patru civili - inclusiv omul de afaceri Kemal Batmaz - au fost condamnati, de asemenea, la cate 79 de pedepse cu inchisoarea pe viata agravante.Pedeapsa cu inchisoarea pe viata "agravanta", care prevede conditii de detentie mai stricta, a inlocuit in arsenalul juridic turc pedeapsa cu moartea, abolita in 2004.In total, 475 de persoane erau judecate in acest proces, considerat principala procedura cu privire la puciul esuat din noaptea de15 spre 16 iulie 2016.Soarta celorlalti acuzati este inca necunoscuta, insa tribunalul urma sa-si anunte hotararea joi.Erdogan il acuza pe predicatorul Fethullah Gulen de faptul ca a urzit tentativa de lovitura de stat. Gulen, un fost aliat al presedintelui turc, care are resedinta in Statele Unite, neaga orice implicare.Dupa puciul esuat, autoritatile ii vaneaza neincetat pe sustinatorii lui Gulen si au declansat epurari de o amploare fara precedent in istoria moderna a Turciei.Cateva zeci de mii de oameni au fost arestati, iar peste 140.000 de persoane au fost destituite sau suspendate din functii.Valuri de arestari continua in prezent, insa ritmul acestora a scazut la cinci ani de lovitura de stat esuata.Alte procese - cu un numar si mai mare de acuzati - sunt in curs.Astfel, peste 520 de persoane sunt judecate intr-un proces in legatura cu activitatile garzii prezidentiale in noaptea puciului ratat.Nu mai putin de 289 de procese in legatura cu tentativa de lovitura de stat s-au incehiat deja, iar alte zece sunt pe rol.Tribunalele au condamnat pana in prezent peste 4.100 de persoane - pe 2.500 dintre ele la pedepse cu inchisoarea pe viata, potrivit unor date oficiale.