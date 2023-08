Alegeri in Turcia: Partidul lui Erdogan pierde majoritatea. Partidul kurd intra in Parlament

Partidul islamo-conservator al presedintelui Recep Tayyip Erdogan a castigat alegerile legislative desfasurate duminica in Turcia, dar a pierdut majoritatea absoluta in parlament si nu mai poate guverna singur, potrivit rezultatelor dupa ce au fost numarate aproape toate buletinele de vot.

Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), la putere din 2002, obtine 259 de locuri de deputati din 550 cu 41% din voturi, in timp ce partidul kurd HDP (Partidul Democratic al Poporului) a obtinut 12,5% din voturi si va avea 78 de deputati in Parlament, potrivit rezultatelor citate de televiziuni dupa numararea a 98% din sufragii, informeaza AFP.

Chiar daca Erdogan nu a participat efectiv la scrutin, alegerile pot fi privite drept un test pentru mandatul presedintelui Turciei, test pe care nu prea l-a trecut.

Rezultatele pun in dificultate AKP, planurile sale de modificare a Constitutiei fiind in pericol fara o supermajoritate in Parlament.

Mai mult, ascensiunea in Parlament a partidului kurd HDP complica si mai mult lucrurile.

Ads