Ankara condamna atacurile "armene" care vizeaza "civili" in al doilea oras din Azerbaidjan

"Atacurile armene care tintesc astazi civili la Gandja constituie un nou exemplu ca strategia armeana nu respecta legea. Condamnam aceste atacuri", a afirmat Ministerul turc al Afacerilor Externe, intr-un comunicat.Turcia sustine armata azera in confruntarile sangeroase care i se opun de aproape o saptamana separatistilor armeni in regiunea Nagorno-Karabah.Schimburile de tururi de artilerie intre fortele separatiste armene si armata azera s-au intensificat duminica.Ministerul azer al Apararii a anuntat ca Gandja (330.000 de locuitori, in vestul tarii) este "sub focul fortelor armene". Baku a acuzat Armenia ca a inceput sa atace, ceea ce Erevanul dezminte.Presedintia din Karabah a revendicat aceste lovituri si a afirmat ca un aeroport militar a fost "distrus".Ministerul turc al Afacerilor Externe a acuzat fortele armene ca "incalca principiile umanitare si ataca zone populate de civili, in afara zonei de lupta"."Aceste atacuri arata (...) ca Armenia nu va ezita sa comita crime contra umanitatii pentru a putea continua ocupatia sa ilegala" in Nagorno-Karabah, a adaugat el.