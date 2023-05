Aproape 2.000 de procese penale deschise pentru insultarea lui Erdogan

Aproape 2.000 de procese penale au fost deschise impotriva unor persoane pentru insultarea lui Recep Tayyip Erdogan de cand a devenit presedintele Turciei in urma cu 18 luni, a anuntat miercuri ministrul turc de Justitie, Bekir Bozdag.

In Turcia, insultarea presedintelui constituie infractiune, pasibila cu o pedeapsa de pana la patru ani de inchisoare, dar, anterior, legea a fost doar rar invocata. Criticii il acuza pe Erdogan de intoleranta si spun ca el se foloseste de lege pentru a reprima disidenta, scrie Reuters.

Printre cei care sunt judecati pentru insultarea lui Erdogan se afla jurnalisti, caricaturisti, academicieni si chiar copii de scoala.

Un medic risca inchisoarea dupa ce l-a comparat pe Erdogan cu Gollum (Foto)

"Ministerul Justitiei a aprobat ca 1.845 de dosare de acuzatii de insulta la adresa lui Erdogan sa mearga mai departe", a declarat Bozdag, raspunzand unor intrebari in Parlament. "Imi este imposibil sa citesc insultele la adresa presedintelui nostru. Incep sa rosesc", a afirmat Bozdag, care face parte din partidul de guvernamant AKP, de sorginte islamista.

Reuters aminteste ca, luna trecuta, un turc si-a denuntat sotia pentru ca l-a insultat pe Erdogan. Acesta este primul caz cunoscut in care cineva se confrunta cu o actiune in justitie pentru comentarii despre Erdogan facute in particular, in locuinta proprie.

Erdogan a devenit presedinte in 2014, dupa ce a fost prim-ministru mai mult de un deceniu. Acum, el incearca sa modifice Constitutia Turciei pentru a spori puterile presedintelui, pana in prezent cu un rol in mare masura ceremonial.