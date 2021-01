Arhiepiscopul Constantinopolului s-a vaccinat anti-COVID la 80 de ani: "Este inacceptabil, in fata atator victime, sa ai oameni care neaga realitatea pandemiei"

Inaltul prelat a primit prima doza a vaccinului anti-COVID la Clinica Universitara publica a CAPA din Istanbul. Arhiepiscopul a transmis cu aceasta ocazie un mesaj de multumire personalului medical din intreaga lume aflat in lupta continua cu pandemie si a declarat ca spera se se vaccineze cat mai multi oameni.Patriarhul Bartolomeu, in varsta de 80 de ani, a vorbit public des in ultima perioada la adresa credinciosilor care refuza sa se imunizeze din diverse motive."Nu este doar o chestiune de necesitate sau alegere, ci si responsabilitatea fata de semeni.Pandemia ne-a schimbat viata sociala, viata de zi cu zi, participarea la viata Bisericii. In tot acest timp suntem socati de suferintele oamenilor si suntem impresionati de sacrificiul de sine al medicilor si asistentelor.De aceea este inacceptabil, in fata atator victime si atat de multa durere, sa ai oameni care neaga realitatea pandemiei, considerand-o fabricarea diverselor cicluri.Este si mai provocator cand astfel de puncte de vedere sunt exprimate de crestini, adesea de clerici, care se auto-proclama a fi aparatorii unui Dumnezeu al lor.Noul Testament afirma ca cine nu iubeste omul, nu-l poate iubi pe Dumnezeu", a declarat Patriarhul Ecumenic Bartolomeu intr-un interviu recent acordat presei locale.