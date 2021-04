Avioane F-16 ale Turciei au intrat in spatiul aerian al Greciei, in timpul unei intrevederi la Atena intre reprezentanti ai celor doua tari

Potrivit Statului Major al Greciei, in cursul zilei de joi, 1 aprilie, mai multe avioane F-16 ale Turciei au incalcat spatiul aerian elen si au efectuat zboruri deasupra insulelor grecesti Makronisi si Anthropofagoi, aflate in estul Egeei. Incidentul a avut loc la ora locala 11:29. Potrivit publicatiei Keep Talking Greece , citata de defensromania.ro, in acele momente se desfasura, la Atena, o intrevedere intre ministrul de Externe al Greciei Nikos Dendias si ambasadorul Turciei la Atena, Urak Ozugergin. Cei doi au discutat despre vizita pe care seful diplomatiei elene ar urma sa o faca in Turcia pe data de 14 aprilie si despre relatiile bilaterale si evolutiile din regiune. Sursa citata precizeaza ca Dendias a cerut din nou Ankarei sa se abtina de la provocari care risca sa duca la escaladarea tensiuniilor dintre cele doua state membre NATO Tot in cursul acestei saptamani, Ankara a acuzat Atena ca incalca drepturile minoritatii musulmane pe care o numeste "minoritate turca" si ca urmeaza politici impotriva Turciei. MAE elen s-a rezumat sa precizeze ca asemenea afirmatii nu ajuta la consolidarea unui climat constructiv intre cei doi vecini.