Avion Air Moldova, retinut la Istanbul din cauza unei datorii a companiei fata de furnizorul de combustibil

Compania aviatica spune ca este vorba despre o datorie istorica, acumulata in perioada in care Air Moldova era companie de stat. Dintr-un comunicat de presa rezulta ca Air Moldova, din cauza pierderilor banesti suferite de cand cu COVID-19, a suspendat plata datoriei, potrivit site-ului Europa Libera.Compania a mai spus ca nu a mai trecut printr-un asemenea incident, iar in prezent poarta discutii pentru solutionarea lui integrala cu conducerile aeroportului din Istanbul si companiei care livreaza combustibili.Cei 115 pasageri care se aflau in avionul companiei Air Moldova, retinut vineri pe aeroportul din Istanbul, au fost cazati peste noapte intr-un hotel din preajma aerogarii, si au ajuns la Chisinau sambata dimineata, cu un avion al companiei Turkish Airlines, scrie site-ul tv8.md.