Avocata turca Ebru Timtik a murit in inchisoare la Istanbul dupa 238 de zile de greva foamei, cerand un "proces echitabil"

Ebru Timtik icin Gazi Cemevi'nde duzenlenen torende Grup Yorum tarafindan "Ugurlama" ezgisi soyleniyor. pic.twitter.com/u2IP7AQg6e - Yeni Demokrasi Gazetesi (@yeni_demokrasi1) August 28, 2020

Police have attacked the funeral of Ebru Timtik! pic.twitter.com/1VJ1CZ6xrl - Free Grup Yorum! (@freegrupyorum) August 28, 2020

Condamnata anul trecut la peste 13 ani de inchisoare cu privire la "apartenenta la o organizatie terorista", Ebru Timtik a intrat in greva foamei in februarie, pentru a cere un nou proces.Avocata, care se alimenta doar cu apa indulcita, infuzii si vitamine in timpul grevei foamei, mai canarea doar 30 de kilograme cand a murit, joi seara, potrivit rudelor sale.Ebru Timtik avea 42 de ani.Vineri, ciocniri au avut loc scurt timp intre apropiati ai avocatei si politie, cand multimea venita la inmormantare a scandat sloganuri si lozinci revolutionare.Politistii au folosit gaze lacrimogene si au impins multimea cu scutul, potrivit unor reporteri AFP."Statul criminal va fi tras la raspundere", au strigat persoane prezente, dupa ce au depus flori si roba lui Ebru Timkit pe mormant.Ciocniri au avut loc si anterior, cand dricul care purta corpul lui Ebru Timtik a plecat de la Consiliul Medicinei Legale de la Istanbul, unde a fost efectuata o autopsie, fara ca familia sa fie prezenta.Un omagu i-a fost adus avocatei in fata Baroului din Istanbul, iar apoi o rugaciune funerara a avut loc intr-un lacas de cult alevit, o ramura heterodoxa a islamului.Sute de persoane care scandau "Ebru Timtik este nemuritoare" au patruns in lacas, in jurul caruia a fost desfasurat un important dispozitiv al politiei, a constatat AFP.Alaturi de Aytac Unsal, un confrate aflat de asemenea in greva foamei in inchisoare, Ebru Timtik era membra a Asociatiei Avocatilor Contemporani - specializata in apararea cazurilor politice sensibile.Autoritatile turce acuza aceasta asociatie de legaturi cu organizatia marxist-leninista radicala DHKP-C, o grupare care a comis mai multe atentate si care este catalogata drept "terorista" de Ankara si aliatii sai occidentali.Ebru Timtik a aparat familia lui Berkin Elvan, un adolescent mort in 2014 dupa ce a fost ranit in timpul manifestatiior antivernamentale de la Gezi din 2013.Luna trecuta, un tribunal de la Istanbul a refuzat sa o elibereze pe Ebru Timtik, in pofida unui raport medical care arata ca starea sanatatii sale nu-i mai permitea sa ramana in inchisoare.O cerere similara a fost depusa in august la Curtea Constitutionala, fara succes.In locul unei eliberari, Ebru Timtik si Aytac Unsal au fost transferati la spitale diferite, in iulie.Moartea avocatei a emotionat numerosi reprezentanti ai societatii civile din Turcia, dar si din Europa.Consiliul Barourilor Europene (CCBE), alcatuit din barourile din 45 de tari din Europa, s-a declarat "in soc" in urma decesului lui Ebru Timtik.Intr-o scrisoare adresata presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, CCBE ii cere sa ceara "sa se faca tot ceea ce poate pentru a-l salva pe avocatul Aytac Unsal", care-si continua greva foamei, "de la un sfarsit atat de tragic"..Bruxellesul considera ca moartea lui Ebru Timtik evidentiaza "lacune grave" in sistemul judiciar turc.Soarta "tragica" a avocatei "ilustreaza in mod dureros nevoia urgenta ca autoritatile turce sa trateze in mod credibil situatia drepturilor omului in tara", a subliniat Peter Stano, un purtator de cuvant al Comisiei Europene (CE)."Acest deces este o rusine pentru istoria justitiei turce", a declarat vineri, intr-un comunicat Baroul de la Istanbul, enumerand incalcarile dreptului la un proces echitabil carora le-au fost victima Ebru Timtik si alti membri ai Asociatiei Avocatilor Contemporani.Prin inlocuirea unor judecatori care au dispus eliberarea lor, anuntarea verdictului fara ca apararea sa se poata exprima adecvat, procesul a fost intru totul "nedrept", si-a exprimat indignarea Baroul din Istanbul."Ebru Timtik a fost trimisa la moarte sub ochii nostri", a reactionat pe Twitter Sezgin Tanrikulu, un deputat CHP (social-democrat).Autoritatile turce nu au reactionat fata de moartea avocatei.Ministrul turc de Interne Suleyman Soylu a declarat pentru agentia Anadolu ca va depune plangere impotriva membrilor Asociatiei Baroului din Istanbul pentru ca a desfasurat o banderola a "unei organizatii teroriste" la balconul sau. Aceasta banderola o reprezenta pe Ebru Timkit.