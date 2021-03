Cinci condamnari la inchisoare pe viata pentru asasinarea ambasadorului rus in Turcia, in 2016

Alti sase inculpati au fost condamnati la detentie pe termen mai scurt pentru "apartenenta la o organizatie terorista", iar sase au fost achitati.Potrivit televiziunii de stat TRT Haber, preluata de Reuters, trei dintre cei inchisi pe viata au primit cate doua condamnari, iar ceilalti doi cate una singura, toate fara posibilitate de eliberare conditionata.Unul dintre condamnati a fost organizatorul atacului, iar altul - fost ofiter al unui serviciu secret - a furnizat informatii despre ambasador, afirma aceeasi sursa.In 2018, au fost inculpati in dosarul asasinatului 28 de suspecti. Procesul a inceput in ianuarie 2019.Mevlut Mert Altintas, un politist turc in varsta de 22 de ani, l-a ucis pe diplomatul rus pe 19 decembrie 2016, tragand in el noua gloante, la inaugurarea unei expozitii fotografice despre Rusia . Asasinatul a fost comis in fata jurnalistilor, iar imaginile au fost ulterior difuzate in presa internationala.Asasinul a strigat "Allahu Akbar!" si "Nu uitati Alepul!" (oras din Siria , afectat de conflictul in care au fost implicati si militari rusi - n. red.), iar apoi a fost la randul sau ucis de focurile de arma ale altor politisti prezenti. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan , a afirmat dupa numai cateva zile de la atentat ca asasinul era un membru al retelei clericului musulman Fetullah Gulen, pe care Ankara il acuza ca a organizat puciul esuat de acum cinci ani.