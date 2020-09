Cresc tensiunile in Marea Mediterana. Cipru condamna exercitiul militar turc in largul coastelor sale

Intr-o nota de informare maritima (Navtex) publicata vineri, Turcia a anuntat ca ea va efectua un exercitiu naval cu tir real in largul Sadrazamkoy, in nordul Ciprului, de sambata pana luni.Intr-un Navtex, Centrul comun de coordonare al operatiunilor de salvare - subordonat Ministerului Apararii cipriot - a raspuns ca exercitiul turc este "ilegal" si "incalca suveranitatea Republicii Cipru".Cipru este divizat de la invadarea treimii din nordul insulei mediteraneene de catre armata turca in 1974 dupa o lovitura de stat ce urmarea atasarea acesteia la Grecia. Republica Cipru, membra a Uniunii Europene, isi exercita autoritatea doar in doua treimi din sudul insulei, in timp ce autoproclamata Republica Turca a Ciprului de Nord este recunoscuta doar de Turcia.Anuntul Ankarei a fost facut la o zi dupa o declaratie a sapte lideri ai tarilor din sudul Uniunii Europene care au cerut Turciei sa puna capat politicii sale de "confruntare" in Mediterana orientala, invocand posibile sanctiuni europene.Turcia si Grecia, ambele tari membre NATO , au dispute in legatura cu zacaminte de hidrocarburi intr-o zona pe care Atena o considera ca fiind sub jurisdictia sa.Tensiunile s-au accentuat cand Turcia a trimis, la 10 august, o nava de prospectiune seismica, insotita de o flotila de vase de razboi in apele revendicate de Grecia, ceea ce a determinat Atena sa lanseze manevre navale.Intr-un comunicat separat, Garda Nationala cipriota a anuntat ca doua nave ale fortelor speciale ale marinei americane se afla in Cipru pentru un "exercitiu militar comun", care a inceput sambata si urmeaza sa se incheie la 20 septembrie, potrivit Ministerului cipriot al Apararii.Secretarul de stat american Mike Pompeo este asteptat sambata dupa-amiaza in Cipru, in cadrul eforturilor de cautare a unei solutii la tensiunile in crestere in Mediterana.Citeste si: Recep Erdogan ignora amenintarile cu sanctiuni din partea UE. Turcia va efectua un exercitiu de tragere real in largul Ciprului