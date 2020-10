VIDEO Cutremurul din Turcia, surprins de o camera video de apartament. Copiii isi faceau temele, cand totul in jur a inceput sa se miste

Prayers for Turkish

There is no doubt that your pain is our pain

O Allah! Help Turkish Muslims. Protect Turkish Muslims from more casualties and financial losses. Aameen#izmir #Tsunami #TurkeyEarthquake

Panica unor copii care au trait cutremurul se 6,7 grade pe Richter, produs vineri dupa-amiaza in Turcia, a fost surprinsa de o camera video instalata in locuinta lor.Cei doi frati, in varsta de 10-12 ani, isi faceau temele in momentul in care cladirea in care locuiau a inceput sa se miste. Daca initial nu au inteles ce se intampla, in scurt timp au inceput sa tipe panicati. Tatal sau a alergat prin camera pentru a sprijini un sifonier inalt ce risca sa se prabuseasca.In clipul video postat pe Twitter se poate observa si reactia animalelor de companie pe care familia le avea in locuinta. Cainii incep sa latre, iar pisicile alearga speriate prin incapere.Un cutremur puternic de suprafata, cu magnitudinea revizuita de 6,6 pe scara Richter, a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula Samos, din Grecia.