Drone de atac in loc de F-35 pe primul portavion al Turciei

In prezent, se desfasoara teste pentru a se stabili daca puntea de decolare/aterizare este suficienta de rezistenta pentru acest tip de misiuni, potrivit publicatiei online Defense News.Nava a fost conceputa sa indeplineasca doua categorii mari de misiuni. Prima este de a transporta si debarca o forta de atac, iar cea de-a doua de a asigura sprijin aerian, prin ambarcarea la bord a avioanelor de lupta care pot decola si ateriza pe distante foarte scurte.In 2015, la data semnarii contractului de constructie, se preconiza ca nava de lupta "Anatolia" va transporta sase avioane F-35B Lightning II , patru elicoptere de atac T-129 ATAK, opt elicoptere de capacitate mare, doua elicoptere S-70B Seahawk si doua avioane fara pilot (UAV).Dupa ce Turcia a cumparat din Rusia complexele de aparare antiaeriana S-400, SUA au refuzat sa furnizeze Turciei avioanele stealth multirol F-35.Constructia portavionul usor "Anatolia" a inceput pe 30 aprilie 2016. In septembrie 2017, Turcia a anuntat ca va cumpara rachetele S-400 din Rusia, iar SUA au reactionat imediat, facand presiuni asupra Turciei sa renunte. In 2019, primele sisteme S-400 au ajuns in Turcia, iar SUA au pus problema eliminarii Turciei din programul F-35, fapt care s-a concretizat in 2020, conform defenceromania.ro Astfel, guvernul de la Ankara a fost nevoit sa adapteze, din mers, ultimele caracteristici tehnice ale navei, deoarece turcii pregatisera puntea navei specific pentru aeronavele F-35.