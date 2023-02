O statuie a sultanului Mahomed al II-lea Cuceritorul va fi ridicata la Istanbul, pe malul golfului Cornul de Aur, un brat al Bosforului care strabate orasul.

"Vom ridica o statuie care il infatiseaza pe sultanul Mahomed al II-lea calare, intrat in mare (foto), in Cornul de Aur. Turistii care trec pe aici vor putea vedea si fotografia statuia", a declarat primarul Istanbulului, Kadir Topbas, citat de Hurriyet Daily News.

Demersul sau reprezinta o noua distantare a regimului Erdogan de linia trasata in ultimele decenii de regimurile militare, incepand cu cel al lui Kemal Ataturk, care a transformat Turcia intr-un stat laic, modern si pro-occidental, punand capat dinastiei otomane si ambitiilor imperiale ale turcilor.

De asemenea, primarul l-a laudat pe presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, pentru efortul depus pentru curatarea Cornului de Aur.

"Presedintele nostru a curatat Cornul de Aur, unde pestii mureau din cauza mizeriei. Am adus apa proaspata in Cornul de Aur printr-un tunel din stramtoarea Bosfor si Baltalimani. 265.000 de metri cubi de apa curata intra acum zilnic in Cornul de Aur", a adaugat primarul.

