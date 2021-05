Erdogan anunta ca relatia SUA - Turcia intra "intr-o noua era". Ce le-a cerut presedintele turc unor mari companii americane

Erdogan a declarat ca legaturile dintre SUA si Turcia vor intra totusi "intr-o noua era" dupa intalnirea sa fata in fata cu presedintele Joe Biden , programata sa aiba loc pe 14 iunie, prima dupa alegerile din SUA de anul trecut.La videoconferinta au participat oficiali ai Boeing, Amazon, Microsoft , Kellogg, PepsiCo, Cisco, Procter & Gamble si Johnson & Johnson, potrivit unui videoclip difuzat la televiziunea turceasca.Erdogan a multumit companiilor care au crezut in Turcia si a spus ca se asteapta ca Statele Unite sa fie mai constructive, adaugand ca tarifele SUA la aluminiu si otel raman o problema.El a spus ca cele doua tari ar putea coopera in Siria si in Libia, inclusiv in domeniul energiei."Cred ca vom face din Turcia ... o baza pentru productie si tehnologie", le-a spus directorilor prin intermediul unui traducator."Declaratia lui Biden despre evenimentele din 1915 a pus o povara suplimentara asupra legaturilor noastre, dar cred ca intalnirea pe care o vom avea pe 14 iunie, la summitul NATO , va fi semnul unei noi ere. Prin simplificarea sistemului nostru de stimulare, ne vom asigura ca investitorii pot profita mai usor de stimulente", a adaugat el.Biden si Erdogan au avut o singura discutie telefonica, pe 23 aprilie, cand Biden a spus ca va numi masacrul armenilor ca fiind un genocid, o actiune care a fost condamnata de catre Turcia.