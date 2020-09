Erdogan si Merkel au discutat intr-o videoconferinta despre disputa din Mediterana de Est

In cadrul unei videoconferinte cu cancelarul german Angela Merkel , a carui tara face oficiul de intermediar intre Turcia si Grecia, Erdogan a afirmat ca "dezacordurile in Mediterana de Est" pot fi solutionate prin negocieri, cu conditia ca ele sa fie desfasurate cu o abordare constructiva bazata pe echitate", potrivit presedintiei turce.Dar el a declarat ca tara sa "va continua sa puna in aplicare o politica decisa si activa pentru a-si apara drepturile" in acest sector, potrivit aceleiasi surse.Turcia si Grecia isi disputa zone in Mediterana de Est potential bogate in gaze naturale. Tensiunile s-au agravat la sfarsitul lui august, atunci cand cele doua tari au efectuat manevre militare rivale.Criza este pe agenda summitului UE de pe 24 si 25 septembrie de la Bruxelles. Grecia este sustinuta in aceasta criza de mai multe tari europene, printre care si Franta.Ankara a anuntat luni ca revenirea in port duminica a uneia dintre navele de prospectare trimise in Mediterana de Est, Oruc Reis, in centrul tensiunilor cu Grecia, a fost motivata de lucrari de mentenanta de rutina si nu reprezinta un pas inapoi.Miercuri, Ankara a prelungit pana la 12 octombrie lucrarile de cercetare desfasurate de o alta nava turca, Yavuz, in largul Ciprului, in pofida protestelor internationale.In vizita la Nicosia, presedintele Consiliului European Charles Michel a exprimat miercuri angajamentul Uniunii Europene pentru apararea drepturilor Ciprului in disputa sa cu Turcia din Mediterana.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a avertizat la randul ei Turcia impotriva oricarei tentative de "intimidare" a vecinilor sai in disputa legata de resursele de gaze din Mediterana de Est.