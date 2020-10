Fiasco total pentru Erdogan? Presa scrie ca testul sistemului de rachete S-400 a fost un esec

NATO avertizeaza Turcia sa nu utilizeze sistemul rusesc de aparare antiaeriana S-400

Agentia de stiri elena Pentapostagma vorbeste intr-un editorial publicat astazi ca testele efectuate de Fortele Armate Turce, cu unul dintre sistemele de aparare antiaeriana S-400, au fost un adevarat fiasco, deoarece nu s-a reusit lovirea tintelor, scrie publicatia DefenseRomania.ro.Saptamana trecuta, mass-media turca a relatat, citand un comunicat oficial al guvernului de la Ankara, ca in perioada 13-16 octombrie, Fortele Armate ale Turciei vor activa sistemele de rachete antiaeriene S-400 cumparate din Rusia si le vor testa intr-un poligon de langa localitatea Sinop din nordul tarii, situata pe coasta Marii Negre.La sfarsitul saptamanii, mai multe imaginii si inregistrari video au fost postate pe retelele de socializare, de martori oculari, mentionandu-se ca Turcia a inceput testele de tragere cu sistemele de aparare antiaeriana S-400. Dupa cum am relatat si in urma cu doua zile, ministerul turc al Apararii nu a publicat in mod oficial imagini sau materiale video din timpul testarii sistemelor S-400.Acest aspect este scos in evidenta si de agentia de stiri elena Pentapostagma care se intreaba daca nu cumva testarea sistemelor rusesti S-400 a fost cu adevarat un fiasco total, deoarece ministerul turc al Apararii nu a publicat imagini sau materiale video din timpul testelor, ba chiar mai mult de atat, un comunicat de presa care sa contrazica banuielile se lasa asteptat.Pentapostagma, citeaza presa rusa si sustine ca prima utilizare a sistemului de aparare antiracheta S-400 de catre armata turca a esuat din cauza refuzului Ankarei de a primi specialisti militari rusi.Un alt aspect care ridica mari semne de intrebare cu privire la testul pe care turcii l-au efectuat cu sistemul S-400, tine de faptul ca nicaieri nu a fost publicata inregistrat cu momentul lovirii tintei, iar pe imaginile publicate de martorii oculari nu se aude sunetul exploziei focosului rachetei la impactul cu tinta.Potrivit expertilor citati de Pentapostagma, sistemul S-400 poate fi testat doar pe rachete sau avioane de lupta, dar nu si pe drone mici, asa cum a sustinut Ankara - 10 drone Banshee au fost aduse in poligonul Sinop pentru a fi luate la tina de aceste sisteme."Absenta urmelor unui zbor tinta, absenta unei explozii si a traseului drept al unei rachete sunt elemente care ridica semen de intrebare", mai precizeaza expertii citati de Pentapostagma.Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si-a exprimat sambata preocuparea fata de informatiile potrivit carora Turcia, tara membra a Aliantei, ar fi folosit sistemul rusesc de aparare antiracheta S-400 pentru prima data in timpul unui exercitiu, relateaza DPA."Acest sistem poate prezenta un risc pentru avioanele aliate si poate afecta relatiile dintre aliatii NATO", a declarat o purtatoare de cuvant a Aliantei cu sediul la Bruxelles."Aceasta este o decizie nationala pe care Turcia trebuie sa o ia, dar sistemul S-400 nu poate fi integrat in sistemul de aparare antiaerian si antiracheta al NATO", a subliniat aceasta, potrivit Agerpres."Este important ca Turcia sa continue sa lucreze cu alti aliati pentru a gasi solutii alternative", a adaugat ea.Media turce au relatat anterior ca guvernul de la Ankara a testat rachete sol-aer pentru prima data in conditii operationale in apropierea orasului Sinop de la Marea Neagra vineri."Orice test cu sistemul de aparare antiaeriana S-400 de catre Turcia, daca se confirma, este regretabil", a spus purtatoarea de cuvant a NATO.Comentarii similare pe acest subiect fusesera formulate deja de Washington . SUA au exclus deja Turcia din parteneriatul lor cu privire la avioanele de lupta F-35 din cauza achizitionarii sistemului de rachete rusesc S-400 si au amenintat Ankara si cu alte sanctiuni.Pe de alta parte, Turcia sustine ca are nevoie de propriul sistem de aparare antiracheta impotriva amenintarilor din Siria vecina, o tara afectata de un razboi civil.