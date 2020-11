Fondatorul BioNTech anunta ca lansarea vaccinului anti-COVID in decembrie este posibila. Vineri va fi depusa cererea de autorizare in SUA

#BREAKING December vaccine rollout possible, BioNTech CEO tells AFP pic.twitter.com/nnSA1fs13h - AFP News Agency (@AFP) November 19, 2020

BioNTech si Pfizer au anuntat saptamana aceasta ca vaccinul dezvoltat in colaborare a fost un succes in fazele de testare, dovedind o eficienta de 95%."Lucram la viteza maxima", a spus el, confirmand ca cele doua companii intentioneaza sa solicite autorizatia de utilizare de urgenta a vaccinului lor in SUA vineri, in timp ce autoritatile de reglementare europene vor primi un set de date "saptamana viitoare"."Exista sansa ca in acest an sa primim aprobarea din SUA sau Europa sau ambele. Putem incepe chiar sa livram vaccinul in decembrie, daca toata lumea colaboreaza foarte strans", a spus el.Sahin anunta ieri ca BioNTech lucreaza la o formula imbunatatita pentru vaccinul sau, care sa permita transportarea acestuia la temperatura camerei.In pezent, conditiile de transport si pastrare a vaccinului sunt dificil de respectat: produsul trebuie tinut la -75 grade Celsius, cu 50 de grade mai rece decat orice alt vaccin folosit in prezent in SUA. Cabinetele medicale, farmaciile si laboratoarele de stat nu au congelatoare care sa atinga temperaturi atat de scazute.