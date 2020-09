VIDEO O furtuna de nisip a lovit Ankara. Sase persoane au fost ranite usor

Ankara Polatli'da Amerika'yi andiran kum firtinasi meydana geldi. pic.twitter.com/j6w4O8u4OD - Ankara (@AnkaraBeyfendi) September 12, 2020

"Nu au fost pana acum raportate victime sau pagube materiale", a adaugat guvernatorul Ankarei.Furtuna de nisip a lovit prima data in districtul Polatli al Capitalei si apoi s-a raspandit in intregul oras.Primarul din Polatli, Mursel Yildizkaya a spus ca intregul district a fost acoperit de un nor mare de praf si mici incedii au izbucnit din cauza fulgerelor, dar focurile au fost stinse.