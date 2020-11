Ginerele lui Recep Erdogan a demisionat din functia de Ministru al Finantelor

"Am decis ca, din cauza problemelor de sanatate, sa nu mai imi continui indatoririle de ministru, pe care le am de aproximativ cinci ani", a notat Albayrak pe Instagram, precizand ca isi va dedica timpul familiei.Berat Albayrak a ocupat functia de ministru al Energiei si al Resurselor Naturale in perioada 24 noiembrie 2015 - 10 iulie 2018, iar din 10 iulie 2018 era ministru al Finantelor.Anbayrak, in varsta de 42 de ani, este casatorit cu fiica lui Recep Tayyip Erdogan, Esra, din iulie 2004. Cei doi au patru copii, ultimul nascut in 2020.