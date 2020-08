Grecia doreste un summit de urgenta al UE, dupa ce Turcia a reluat forarile intr-o zona disputata in Mediterana orientala

''Ministerul de Externe (grec) va depune o cerere pentru un summit de urgenta al Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene'', a indicat sursa citata.Atena a acuzat in ajun Ankara ca ''ameninta pacea'' in Mediterana orientala, apreciind ca prezenta incepand de luni in aceasta zona maritima a navei seismice de cautare de hidrocarburi Oruc Reis constituie o ''noua escaladare grava'' si ''demonstreaza rolul destabilizator'' al Turciei.Grecia ''nu va accepta niciun santaj'' si ''isi va apara suveranitatea si drepturile suverane'', a adaugat MAE grec, dupa o reuniune a sefilor fortelor armate convocata de urgenta.Marina greaca a localizat marti Oruc Reis la sud-est de insula Creta: aceasta este escortata de o flotila de razboi turca, toate sub supravegherea unor nave de razboi grecesti. Cinci nave de razboi turcesti escorteaza Oruc Reis, potrivit Ministerului turc al Apararii, care a publicat fotografii cu aceasta flotila.Turcia a precizat ca nava sa seismica va proceda la forari intre 10 si 23 august intr-o zona situata intre Creta, in sudul Greciei, si Cipru, in largul orasului turc Antalya. Navelor de cercetare seismica au misiunea de a localiza eventuale zacaminte submarine de hidrocarburi.''De la sfarsitul lunii august, vom elibera permise pentru efectuarea de noi cercetari si foraje in noi zone (...) in partea de vest a platoului nostru continental'', a declarat Mevlut Cavusoglu in cadrul unei conferinte de presa la Ankara. ''Suntem hotarati sa ne aparam interesele'', a spus el.Premierul Mitsotakis a abordat aceasta tema, subiect de tensiuni intre tara sa si vecinul turc, ambele tari facand parte din NATO , cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, si cu secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.''Aceasta situatie trebuie rezolvata intr-un spirit de solidaritate intre aliati si in acord cu legislatia internationala'', a declarat Stoltenberg pe Twitter Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a denuntat duminica miscari ''extrem de ingrijoratoare'' ale marinei turce in Mediterana, dupa semnarea unui acord maritim intre Egipt si Grecia.Acest acord vizeaza delimitarea frontierelor maritime intre cele doua tari si pare un raspuns direct la un acord similar incheiat in noiembrie trecut intre Turcia si guvernul oficial libian, cu sediul la Tripoli.Pactul turco-libian, in baza caruia spatiul maritim al Turciei este largit considerabil, a suscitat indignarea majoritatii statelor situate in estul Mediteranei, incepand cu Grecia.