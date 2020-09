Grecia isi va creste cheltuielile militare pe fondul tensiunilor cu Ankara

Grecia, care a iesit din al treilea program de bailout in 2018 si se confrunta cu un impact sever al pandemiei de COVID-19 asupra economiei dependente de turism, vrea sa cheltuie o parte a rezervelor financiare ale tarii pe sectorul de aparare."Purtam discutii cu aliatii nostri pentru a ne intari fortele armate", a declarat luni purtatorul de cuvant al guvernului grec, Stelios Petsas, adaugand ca premierul Kyriakos Mitsotakis va prezenta planurile sale in cadrul unui discurs pe care il va sustine sambata.Un oficial al guvernului grec a declarat saptamana trecuta pentru Reuters ca tara sa poarta discutii cu Franta si alte state pentru achizitionarea de avioane de lupta.Autoritatile elene incearca de peste un deceniu sa isi consolideze si privatizeze companiile din domeniul apararii care inregistreaza pierderi.Premierul Mitsotakis urmeaza sa aiba o intalnire cu Emmanuel Macron joi inaintea unui summit al liderilor sud-europeni, urmand sa discute si acest subiect cu presedintele francez, potrivit lui Petsas.Grecia si Turcia sunt in dezacord asupra intinderii platourilor lor continentale, tensiunile escaladand in ultimul timp dupa ce Ankara a trimis o nava de explorare a rezervelor de gaze insotita de vase militare dupa ce Atena a semnat un acord maritim cu Egiptul, actiune ce a provocat nemultumirea partii turce.Autoritatile de la Ankara au anuntat ulterior intensificarea misiunilor de explorare in regiune, actiuni considerate ilegale de catre Grecia.