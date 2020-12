Inalt oficial turc, declaratii belicoase la adresa SUA: Doua batalioane ii vor invata pe americani sa inoate in Marea Egee

In cadrul unei emisiuni TV, Casin a vorbit despre problemele existente in relatiile SUA - Turcia si a amenintat cu inchiderea bazelor americane care functioneaza pe teritoriul Turciei si cu privire la inchiderea stramtorilor pentru navele americane, potrivit ziarului grec Pro Thema, citat de Rador."Putem de asemenea sa inchidem bazele noastre militare pentru trupele americane. Lasati-i pe americani sa-si ia radarul (este vorba de radarul NATO de la Kurecik). De altfel, acest radar nu lucreaza pentru noi. La fel si baza aeriana de la Incirlik. Incirlik nu mai este la fel de important precum era in timpul Razboiului Rece. Insa trebuie sa spun urmatoarele: De ce ii protejam pe americani la Incirlik, din moment ce SUA si-au luat deja sistemele lor Patriot din Turcia? Deja si-au redus trupele acolo. Exista baze americane in Bulgaria si Romania. Condoleezza Rice a declarat ca << Bulgaria si Romania sunt cei mai buni prieteni ai nostri >> . Dar cum isi vor trece americanii navele cand stramtorile turcesti se vor inchide?", a precizat Mesut Hakki Casin, potrivit publicatiei DefenseRomania.ro Casin a vorbit si despre prezenta americana in Creta si la Alexandroupoli, amenintand ca doua batalioane "ii vor invata pe americani sa inoate in Marea Egee"."In legatura cu Creta. Am spus-o de 10 ori in trecut despre insula Creta. Este o insula mica cu o lungime de 260 km si latime de 65. Cu apararea aeriana a SUA desfasurata acolo nu pot controla regiunea. Si nici de la Alexandroupoli (un oras grecesc in care SUA au in plan sa dezvolte o baza navala si aeriana). Doua batalioane de-ale noastre daca intra acolo, ii vor invata pe americani cum sa inoate in apele Marii Egee", a sustinut consilierul presedinteului Erdogan.Statele Unite au adoptat sanctiuni impotriva Turciei pentru achizitionarea sistemului de aparare antiaeriana S-400 din Rusia . La randul sau, Ankara "condamna si respinge sanctiunile unilaterale" impotriva ei.CITESTE SI: