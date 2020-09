Inchisoare pe viata pentru autorul atentatului din noaptea de Anul Nou in 2017 de la Istanbul

Abdulkadir Masharipov, al carui proces a inceput la sfarsitul lui 2017, a primit in total 40 de condamnari la detentie pe viata, cate una pentru cele 39 de persoane ucise, dintre care 27 erau straini, si una pentru intregul atac, revendicat de gruparea Stat Islamic (SI), conform agentiei oficiale de presa Anadolu.Atacul, care a avut loc in clubul de noapte de lux Reina, pe malul Bosforului, a facut de asemenea aproape 80 de raniti.Arestat la doua saptamani dupa atentat, Abdulkadir Masharipov a recunoscut ca a fost autorul atacului. Insa la o audiere in cadrul procesului sau in februarie 2019, el a revenit asupra marturisirii sale, afirmand ca nu a comis atacul si ca nu el era "individul cu un Kalasnikov in mana" vazut in acel moment.Atentatul din clubul de noapte Reina a fost primul din Turcia revendicat direct de Stat Islamic, chiar daca Ankara a acuzat gruparea jihadista si de alte atacuri.Discoteca Reina a fost partial demolata in mai 2017 la ordinul municipalitatii din Istanbul pentru incalcarea regulilor de urbanism, fara sa se mai fi redeschis de atunci.