Incident de securitate la Baza Incirlik din Turcia. O drona neidentificata a fost descoperita in zona de comanda

O drona prabusita a fost recuperata la Baza Aeriana Incirlik din provincia Adana din sudul Turciei si dusa la sediul politiei pentru o investigatie, scrie DefenseRomania.ro Potrivit informatiilor obtinute de la surse de securitate, drona prabusita a fost gasita miercuri in zona de comanda a Escadrilei 10 de avioane de realimentare aeriana, transmite publicatia turca Anadolu.Unitatile antiteroriste au sosit la fata locului si au ridicat drona prabusita pentru a fi analizata. Nu se ofera alte informatii.Baza Aeriana Incirlik gazduieste focoase nucleare americane. Situata in sudul Turciei, aceasta este utilizata de aviatia americana in cadrul luptei impotriva gruparii Stat Islamic din Siria Incirlik nu este baza americana, ea se afla sub comanda Turciei, iar fortele aliate au nevoie de aprobarea guvernului de la Ankara pentru operatiunile pe care le desfasoara de acolo. In timpul si dupa tentativa de lovitura de stat din Turcia, din 2016, autortitatile de la Ankara au sistat alimentarea cu energie electrica a bazei, iar securitatea focoaselor a fost asigurata de turci.CITESTE SI: