Istanbul interzice concertele si festivalurile in aer liber si nuntile organizate pe apa

Biroul guvernatorului orasului Istanbul a indicat intr-un comunicat ca aceasta decizie a fost luata pentru o mai buna gestionare a riscului pandemic prin asigurarea distantarii fizice.In prima parte a zilei de sambata, ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, a indemnat locuitorii din Istanbul sa respecte cu strictete masurile impuse in contextul pandemiei de COVID-19, precizand ca la 11 septembrie numarul pacientilor infectati a fost aproape dublu fata de cel al cazurilor de luna trecuta.Koca a anuntat prin intermediul contului sau de Twitter ca numarul pacientilor din acest oras aflati in stare grava a crescut cu 42% in luna august.''Astazi, am suplimentat echipele noastre cu 34%. Sa respectam masurile impreuna'', a adaugat ministrul.Guvernatorul din Istanbul, Ali Yerlikaya, a declarat anterior ca in total 642 de unitati patruleaza in orasul cu o populatie de peste 16 milioane de locuitori pentru depistarea rapida a cazurilor de infectare cu boala COVID-19.