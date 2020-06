La presiunea cetatenilor turci, Erdogan anuleaza unele restrictii de circulatie

Ziare.

Masurile de combatere a coronavirusului, care vizau inclusiv capitala Ankara si metropola Istanbul, fusesera anuntate cu numai cateva ore inainte de Ministerul de Interne.Interdictiile de deplasare ar fi urmat sa intre in vigoare la miezul noptii. "Cu toate acestea, evaluarile primite de la cetateni ne-au determinat sa reconsideram decizia", a scris Erdogan pe Twitter. El a facut insa apel la populatie sa poarte masti de protectie si sa respecte regulile de distantare fizica.Decizia de a interzice circulatia, luata joi seara, a constituit o surpriza. Turcia incepuse saptamana aceasta relaxarea restrictiilor impuse pentru limitarea epidemiei de COVID-19, iar de luni fusesera permise deplasarile in cele 15 regiuni mentionate.Cafenelele, restaurantele, parcurile, bazinele de inot si muzeele erau deja redeschise in toata tara, dupa mai mult de doua luni, si se reluasera unele curse aeriene interne.Erdogan a recunoscut ca guvernul de la Ankara nu avea in vedere noi interdictii de circulatie, dar a trebuit sa reconsidere situatia dupa ce numarul de cazuri de contaminare cu coronavirus a crescut de la 700 la circa 1000 pe zi."Dupa o intrerupere de doua luni si jumatate, nu eram dispusi sa ne lasam cetatenii - care abia incepusera sa isi organizeze din nou vietile - sa se confrunte cu niciun fel de probleme", a spus el."A devenit clar ca aceasta decizie, al carei unic scop este de a impiedica raspandirea bolii si de a proteja cetatenii, ar duce la alte rezultate sociale si economice", a adaugat presedintele.In Turcia, interdictiile de circulatie la sfarsit de saptamana au fost aplicate mai ales pe regiuni. Dupa aparitia primului caz de coronavirus, pe 11 martie, masura a fost aplicata o singura data la nivel national. Numarul de cazuri inregistrat de autoritatile turce este de 167.000, dintre care 4630 s-au incheiat prin deces.