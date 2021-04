Turcia intra in lockdown total trei saptamani. Presedintele Erdogan a decretat inchiderea tarii pentru reducerea cazurilor de COVID

La finalul sedintei de guvern de luni, 26 aprilie, presedintele Recep Erdogan a anuntat ca tara va intra intr-un lockdown total, la nivelul intregii tari.Masura se aplica incepand de joi, 29 aprilie 2021, ora 19.00, pana pe 17 mai 2021, ora 5.00, potrivit turcianews.com In cursul zilelor viitoare va fi publicat si ordinul privitor la lockdown. In acest moment, nu este inca clar in ce masura turistii vor fi afectati de cea mai recenta decizie a guvernului turc.