VIDEO Manifestatii de amploare in Turcia impotriva renuntarii la Conventia de la Istanbul care protejeaza femeile

Women in Turkey gathered today to protest the government's pulling out from the Istanbul Convention (with a midnight Presidential decree). If one wants to maintain hope (even a sliver) about the country look no further than women's movement and their resilience. https://t.co/0yatrmTiXb - Gulay Turkmen (@gulayturkmen) March 20, 2021

"Anuleaza decizia, aplica tratatul!", au scandat mii de femei si barbati reuniti in districtul Kadikay, la Istanbul. Manifestantii aveau portrete de femei asasinate si pancarte pe care se putea citi: "Acestea sunt femeile care vor castiga acest razboi !"."M-am saturat de acest stat patriarhal. M-am saturat sa nu fiu in siguranta. Ajunge!", a declarat pentru AFP Banu, una dintre protestatare. Alte adunari, mai mici, au fost la Ankara si Izmir, potrivit mass-media locale.In decretul publicat in noaptea de vineri spre sambata, Erdogan a anuntat retragerea tarii sale din Conventia de la Istanbul , primul tratat international care stabileste standarde obligatorii din punct de vedere juridic in aproximativ 30 de tari pentru prevenirea violentei de gen.Aceasta decizie, luata in contextul in care femicidul nu a incetat de zece ani in Turcia, a starnit furia organizatiilor de aparare a drepturilor femeilor si critici din partea Uniunii Europene.Retragerea Turciei din Conventia de la Istanbul este "o veste devastatoare" si "compromite protectia femeilor" in aceasta tara, a deplans Consiliul Europei, organizatie paneuropeana din care face parte Ankara si sub auspiciile careia guvernul turc a semnat acest tratat in 2011."Iata adevaratul chip al guvernului turc actual: dispret complet pentru statul de drept si recul total pentru pentru drepturile omului", a denuntat pe Twitter raportorul in Parlamentul european pentru Turcia, Nacho Sanchez Amor.Erdogan a evocat pentru prima data iesirea din Conventia de la Istanbul anul trecut, intr-o tentativa de a-si apropia electoratul conservator, in fata dificultatilor economice in crestere.Aceasta decizie vine in contextul in care violenta domestica si femicidul raman o problema grava in Turcia. Un barbat a fost arestat duminica in nordul tarii dupa difuzarea unui videoclip pe retelele de socializare in care se vedea cum isi loveste fosta sotie in strada.Anul trecut, 300 de femei au fost asasinate, potrivit grupului de aparare a drepturilor "We Will Stop Femicide".