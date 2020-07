Marina greaca intra in alerta, in urma unor miscari turce la Marea Egee in vederea unor explorari gazifere

"Unitati din cadrul Marinei au fost desfasurate incepand de ieri (marti) in sudul si sud-estul Marii Egee", a declarat aceasta sursa pentru AFP.Aceste unitati "sunt pregatite sa raspunda oricarei activitati", a subliniat ofiterul citat.Marina a indemnat de asemenea marinarii sa ignore o interdictie de navigatie maritima decretata de Turcia Premierul grec Kyriakos Mistotakis a organizat intalniri separate cu liderii partidelor politice grecesti, joi si vineri, "cu privire la subiecte nationale", a anuntat biroul sau de presa.In cadrul activitatilor sale de explorare vizand hidrocarburi - in curs -, Turcia a anuntat "in mod public" desfasurarea navei turce Oruc Reis in estul Marii Mediterane, incepand de marti, a anuntat intr-un comunicat, miercuri, Ministerul turc de Externe.Atena a protestat in mod oficial fata de aceste actiuni in apropierea Insulei grecesti Kastellorizo."Anuntarea explorarilor turcesti intr-o sectiune a platoului continental grec (...) constituie o escaladare a tensiunilor in regiune", a denuntat marti Ministerul grec de Externe."Indemnam Turcia sa-si inceteze imediat activitatile ilegale care ne incalca drepturile suverane si submineaza pacea si securitatea in regiune", a subliniat ministerul grec.Insa Ankara sustine ca zona maritima in care urmeaza sa aiba loc explorarile respective se afla "in intregime pe platoul continental turc asa cum este el declarat la ONU ", potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului turc de Externe, Hami Aksoy.Aksoy contesta faptul ca Insula greaca Kastellorizo "de zece kilometri patrati, (situata) la doar doi kilometri de Anatolia (in Turcia) si la 580 de kilometri de continentul grec poate genera un platou continental de 40.000 de kilometri patrati", subliniaza el, citat intr-un comunicat.Tari vecine si membre NATO , Grecia si Turcia intretin in mod istoric relatii dificile.Atena denunta un acord turco-libian controversat, semnat anul trecut, cu privire la impartirea spatiului maritim intre Ankara si Guvernul de la Tripoli.Atena considera ca acest acord vizeaza sa creasca influenta Turciei la Marea Mediterana, unde Ankara a efectuat recent foraje exploratorii in apropiere de Cipru, provocand proteste ale tarilor vecine - Cipru, Grecia si Egipt Uniunea Europeana (UE) a denuntat aceste "foraje ilegale" si a amenintat Ankara cu sanctiuni.