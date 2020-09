Militarii turci se plang ca sistemele de rachete S-400, fabricate de Rusia, sunt defecte

Rusii si-au pregatit terenul pentru a interveni

"Pe fondul luptei pentru echilibrul de putere dintre Turcia si Grecia in estul Mediteranei, care include pretentiile comune asupra resurselor de hidrocarburi din regiune, Ankara a suferit o lovitura majora privind capacitatea de utilizare a sistemelor S-400 construite de Rusia , sistemele fiind defecte", se precizeaza in rezumatul editorialului, citat de RomanianDefense.ro. Autorii precizeaza ca armata turca a identificat defectiuni care "nu au putut fi eliminate in ultimele sase luni" si fac trimitere la o declaratie a ministrului turc al apararii, Hulusi Akar, care, raspunzand reporterilor privind aceste zvonuri, a confirmat ca sistemele S-400 procurate din Rusia nu au fost inca puse in functiune.De asemenea, este citat site-ul de stiri grecesc Pentapostagma, potrivit caruia inginerilor rusi nu li s-a permis supravegherea operatiunilor de instalare a sistemelor S-400 in Turcia, ministrul turc al apararii subliniind necesitatea ca problemele de pregatire operationala sa fie rezolvate exclusiv de expertii din turci.In acelasi timp, se precizeaza ca Rusia a atentionat Ankara ca armata turca nu poseda cunostintele si experienta necesare operarii in regim de alerta a rachetelor rusesti, analistii rusi considerand ca fara interventia si supravegherea tehnicienilor rusi situatia este fara iesire. Insa, Ankara si aliatii NATO se tem ca expertii rusi vor implementa modificari "speciale" in configuratiile sistemelor de rachete si ar putea afecta negativ activitatile militare din cadrul Aliantei, se precizeaza in editorial.Pe de alta parte, precizeaza sursa, expertii militari iau in calcul si varianta ca informatiile despre defectele sistemului S-400 ar putea fi doar o farsa, Turcia alegand sa nu operationalizeze sistemele de teama sanctiunilor pe care le-ar impune Washingtonul."Sistemele rusesti S-400 livrate Turciei nu sunt defecte. Insa asa cum se intampla de cele mai multe ori cand deciziile politice depasesc argumentele specialistilor, aspecte considerate initial nesemnificative capata o alta greutate dupa achizitionare. Strategii rusi si-au frecat mainile de bucurie imediat ce a fost incheiat contractul de livrare a sistemelor S-400, stiind ca astfel vor avea acces la informatii privind modul de organizare a sistemului de aparare antiaeriana al Turciei si, posibil, al NATO in zona. Practic acest "cal troian" era inclus in oferta atractiva facuta Turciei, iar specialistii pe care rusii vor sa ii trimita pentru setarea sistemelor in regimuri speciale de lucru sunt specialisti si in obtinerea acestor informatii", se arata intr-o analiza a publicatiei Romanian Defense.Se poate spune ca in aceasta problema Turcia, mai corect spus Erdogan, incepe sa culeaga ce a semanat. Acum nu ii va ramane decat fie sa accepte implicarea specialistilor rusi pentru a putea utiliza sistemul la posibilitatile maxime ale acestuia, fie sa traga de timp pana cand conjunctura internationala ii va permite sa valorifice cat mai bine faptul ca a facut o astfel de achizitie, una care in prezent nu poate fi utilizata integral, care a dus la iesirea Turciei din proiectul american al avionului F-35 si care a contribuit la deteriorarea relatiilor Turciei cu NATO", arata sursa citata.